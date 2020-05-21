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Spor

Denizlispor 4 transferi bitirmek üzere

Süper Lig takımlarından Denizlispor'da önümüzdeki hafta içinde transferde önemli adımlar atılması bekleniyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Zeki Yavru ve Oğuz Yılmaz ile masaya oturacak olan yönetimin bu futbolculara imza attırmak hedefinde olduğu öğrenildi.

DHA21 Mayıs 2020 Perşembe 11:40 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:40
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da yönetim Ramazan Bayramı'ndan sonra iç transfer görüşmelerine hız verecek. Daha önce sözleşmesi sona erecek oyuncularla ön görüşme yapan yeşil-siyahlılar, bu kez resmi imzaları attırmaya çalışacak. Denizlispor yönetimi masaya oturacağı stoper Mustafa Yumlu, orta saha oyuncusu Olcay Şahan, sağ bek Zeki Yavru ve stoper Oğuz Yılmaz'la yeniden el sıkışmayı planlıyor. Önümüzdeki hafta içinde yeni sezon için önemli adımlar atılması bekleniyor.

Bu sezon, 9 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de düşük bütçe ile yola çıkıp, 26 hafta sonunda 31 puanla 10'uncu sırada yer bulan Denizlispor, önümüzdeki sezon da yine yurt dışından yapacağı yabancı transferlerde tam isabet sağlamayı hedefliyor. Bergdich, Barrow, Estupinan ve Murawski gibi yabancıların takıma kazandırılmasında etkin rolü olan sportif direktör Burak Özsaraç'ın yine nokta atışı takviyeler yapmayı planladığı belirtildi. Denizlispor'un alt liglerden yıldız adaylarını da takip ettiği gelen haberler arasında.

Bir yandan kaz otlatırken bir yandan EBA'yı takip ediyor

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