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Spor

Denizlispor 57 yıl sonra TFF 2.Lig'e düştü

Profesyonel liglerde 1966-1967'den bu yana mücadelesini sürdüren Denizlispor, sadece en üst 2 ligde yer aldığı dönemin ardından gelecek sezon TFF 2. Lig'de ilk kez bulunacak.

AA24 Nisan 2023 Pazartesi 11:04 - Güncelleme:
Denizlispor 57 yıl sonra TFF 2.Lig'e düştü
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Profesyonel liglerde 1966-1967'den bu yana mücadelesini sürdüren Denizlispor, sadece en üst 2 ligde yer aldığı dönemin ardından gelecek sezon TFF 2. Lig'de ilk kez bulunacak.

Daha önce 21 sezon Süper Lig'de yer alan Denizlispor, 2020-2021'de Süper Lig'e veda ettikten sonra bu sezon da dün Bodrumspor'a 1-0 yenilerek bitime 4 hafta kala 1. Lig'den düştü. Gelecek sezon TFF 2. Lig'de yer alacak yeşil-siyahlı ekip, Spor Toto 1. Lig'de 36 sezon geçirerek bu ligde en fazla mücadele eden ekip konumunda bulunuyor.

2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükselen Denizlispor, o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyona veda etmişti.

Denizlispor, Yılport Samsunspor ve Altay (D) maçlarıyla ligi tamamlayacak. Yeşil-siyahlı ekip, son 2 haftada ligden çekilen Adanaspor ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında hükmen galibiyet alacak.

- EN ÜST 2 LİGDE 57 SEZON

Süper Lig'de 21 sezonda 728, 1. Lig'de de 36 sezonda 1184 maça çıkan Denizlispor, toplam 1912 karşılaşmada 698 galibiyet, 506 beraberlik ve 708 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 2 bin 359 gol atan yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 2 bin 315 gol gördü.

Yeşil-siyahlı ekibin bu liglerde aldığı sonuçlar şöyle:

LigKOGBMAY
Süper Lig217282171923198751057
1. Lig36118448131438914841258
Toplam57191269850670823592315

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