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Spor

Denizlispor Adanaspor'u rahat geçti: 2-0

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Denizlispor, sahasında Adanaspor'u 2-0 yendi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 20:31 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 20:31
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TFF 1. Lig'in 5. haftasında karşı karşıya gelen Denizlispor ile Adanaspor arasında oynanan mücadele Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Özcan Sultanoğlu

Denizlispor: Stackhowiak, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Djedje (Dk. 64 Onazi), Muhammed Gönülaçar, Darri (Dk. 86 İlhan Depe), Mustafa Çeçenoğlu, Aissati (Dk. 78 Okan Derici), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 79 Muğdat Çelik)

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Evren Korkmaz (Dk. 57 Serdar Özkan), Roche, Rüştü Hanlı, Donkor (Dk. 46 Fıratcan Üzüm), Hıfsullah İsmail Erdoğan (Dk. 77 Innocent), Uğurcan Yazğılı, Celil Yüksel, Bruns (Dk. 90+2 Cem Özdemir), Ahmethan Köse, Ozegovic

Goller: Dk. 32 ve 35 Ömer Şişmanoğlu (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Celil Yüksel, Dk. 55 Roche, Dk. 73 Bruns, Dk. 82 Ahmethan Köse (Adanaspor), Dk. 64 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 90 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 90+4 İlhan Depe (Denizlispor)

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