Denizlispor Başkanı Çetin yönetime devan etmeme kararı aldı

DHA 18 Haziran 2021 Cuma 18:32 - Güncelleme: 18 Haziran 2021 Cuma 18:32

Kongrede aday olmayacağını daha önce açıklayan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, başka aday da çıkmaması üzerine, "Biz yönetim olarak göreve devam etmiyoruz. Denizli en büyük markasına sahip çıkacaktır" dedi. Yönetim krizini çözemeyip belirsizliğe gömülen yeşil-siyahlılarda Ali Çetin, kulübün kayyuma devredilip devredilmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Görev sürelerinin kongreyle sona erdiğini dile getiren Ali Çetin, "Biz yönetim olarak göreve devam etmiyoruz. Denizli en büyük markasına sahip çıkacaktır. Biz bu süreçte üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Avukatlar tüzüğümüzde inceleme yapıyor. Nasıl bir süreç işleyecek bilmiyorum. Ben bir daha aday olmayacağım. Biz yorulduk. 3 yıl aralıksız başkanlık yapmak kolay değil. Çok yıprattılar. Üzerimize çok geldiler, çok üzdüler. Yine de kongreye kadar dimdik ayakta durduk. Aslanlar gibi ayakta durduk ve görev süremizi tamamladık. Gücümüz bu kadarına yetti" açıklamasını yaptı. Denizlispor'da yönetim krizinin nasıl çözüleceği merak konusu.