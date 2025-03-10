Denizlispor Başkanı Erhan Ergil istifa etti

Denizlispor Kulüp Başkanı Erhan Ergil, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımlayan Ergil, bu süreçte kendisine destek verenlere teşekkür ederken, Denizlispor'a olan sevgisinin süreceğini belirtti. Ergil mesajında, "Öncelikle bu süreçte bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir miktar düşman edindim ancak binlerce dost kazandım. Memleketim için bir şeyler yapmanın hazzını yaşadım. Hayır duaları bana yeter. Ama çok yoruldum. Kişiliğimden taviz verdim, ancak onurumu kaybetmedim. Kaybedemem, çünkü tek sermayem bu" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEHRİ UYANDIRDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Ergil, görev süresince Denizlispor için elinden geleni yaptığını ifade ederek, "Bir misyonu tamamladığımı düşünüyorum. Bir şehri uyandırmak. Artık şu gelinen ortamın üzerine şehrin önde gelenleri de gereğini yapacaktır. Bu bir birikimdir. Dün bir neticeydi, bugün bir zaferdir" dedi.

Denizlispor'un geleceği için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini vurgulayan Ergil, "Yine de o çocuklara sahip çıkın. Bu şehrin takımına sahip çıkın. Kimseye kırgın değilim. Elimden gelen bu kadardı. Kusura bakmayın. İnsanın gücü bir yere kadar yetiyor" diyerek görevinden ayrıldığını duyurdu.

"YOLUM UZUN, BEN YORGUNUM"

Denizlispor'a olan sevgisinin her zaman devam edeceğini belirten Ergil, "Bugün, büyük bir sevdayla yürüdüğüm bu yoldan ayrılma vakti geldi. Denizlispor Kulüp Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bu süreçte yanımda olan, destek veren, dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Son olarak duygusal bir veda mesajı paylaşan Ergil, "Umudum her zaman bâkidir ama zaman kısa, ben yorgunum, yol uzun. Denizlispor her zaman benim yüreğimde olacak" diyerek Denizlispor taraftarlarına veda etti.