Denizlispor bay geçtiği haftada 20. sıraya geriledi

DHA 04 Mart 2021 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 04 Mart 2021 Perşembe 15:28

Sezon başından beri alt sıralarda yer alan yeşil-siyahlı ekibin düşme hattındaki direkt rakiplerinden Ankaragücü haftayı kayıpsız atlattı. Ankara temsilcisi 8'de 8 yapan lider Galatasaray'ı sürpriz bir şekilde 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puan aldı. Düşme hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2, 17'nci sıradaki Medipol Başakşehir de evinde İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçlarla Yukatel Denizlispor bir sıra gerileyerek haftayı 20'nci kapattı. Maçı eksik yeşil-siyahlı ekiple düşme hattının bir basamak üzerindeki Medipol Başakşehir arasındaki puan farkı 5'e çıktı.

Denizlispor, 6 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenilen ve bu maçın yaralarını sarmak isteyen Denizlispor, Malatyaspor maçına 3 puan hedefiyle çıkacak. Teknik direktör Hakan Kutlu, bay geçirdikleri haftada iyi bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirtip artık galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.