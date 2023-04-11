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Spor

Denizlispor, Bülent Ertuğrul ile ilk antrenmanına çıktı

Kemal Kılıç ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, yeni teknik direktör Bülent Ertuğrul yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

IHA11 Nisan 2023 Salı 17:17 - Güncelleme:
Denizlispor, Bülent Ertuğrul ile ilk antrenmanına çıktı
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Spor Toto 1. Lig'de hafta sonu sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk eden olan A. Denizlispor, yeni teknik heyet ile ilk hazırlığını yaptı.

A. Denizlispor, Spor Toto 1. Ligin 34. haftasında sahasında konuk edeceği Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Ertuğrul nezaretinde Haluk Ulusoy Tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Takımla başında ilk kez antrenmana çıkan Teknik Direktör Bülent Ertuğrul'un yeni ekibi ise yardımcı antrenör İbrahim Çelik, antrenörler Kürşat Taş ve Alkan Kandemir, kaleci antrenörü Okan Kayhan, analist Ayhan Öztunç ile atletik performans antrenörü Yasin Karacan isimlerinden oluştu.

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