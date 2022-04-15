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Spor

Denizlispor deplasmanda tek golle kazandı

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

AA15 Nisan 2022 Cuma 18:07 - Güncelleme: 15 Nisan 2022 Cuma 18:07
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Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altaş Denizlispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

STAT: Aktepe

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Mert Bulut

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Uzodimma, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 74 Manaj), Fatih Solmaz, Muharrem Cinan (Dk. 56 Hüsamettin Tut), Taşkın Çalış, Ackah (Dk. 80 Uğur Utlu), Ali Yavuz Kol (Dk. 58 Erkam Reşmen), Olawoyin, Djibrila (Dk. 46 Ziya Alkurt), Hamza Gür

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Schwechlen, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Lopes, Muhammed Gönülaçar, İlhan Depe, Djedje (Dk. 80 Muhammet Özkal), Özer Özdemir (Dk. 75 Mustafa Çeçenoğlu), Aissati (Dk. 72 Mayi), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 80 Bekir Turaç Böke)

GOLLER: Dk. 50 İlhan Depe (Altaş Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 61 Mehmet Tayfun Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Schwechlen, Dk. 72 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor)

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