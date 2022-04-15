Denizlispor deplasmanda tek golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Altaş Denizlispor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
STAT: Aktepe
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Hasan Hüseyin Tetik, Mert Bulut
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar, Uzodimma, Mehmet Tayfun Dingil (Dk. 74 Manaj), Fatih Solmaz, Muharrem Cinan (Dk. 56 Hüsamettin Tut), Taşkın Çalış, Ackah (Dk. 80 Uğur Utlu), Ali Yavuz Kol (Dk. 58 Erkam Reşmen), Olawoyin, Djibrila (Dk. 46 Ziya Alkurt), Hamza Gür
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir Sünger, Schwechlen, Hakan Çinemre, Oğuz Yılmaz, Lopes, Muhammed Gönülaçar, İlhan Depe, Djedje (Dk. 80 Muhammet Özkal), Özer Özdemir (Dk. 75 Mustafa Çeçenoğlu), Aissati (Dk. 72 Mayi), Ömer Şişmanoğlu (Dk. 80 Bekir Turaç Böke)
GOLLER: Dk. 50 İlhan Depe (Altaş Denizlispor)
SARI KARTLAR: Dk. 61 Mehmet Tayfun Dingil (Ankara Keçiörengücü), Dk. 45 Schwechlen, Dk. 72 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor)