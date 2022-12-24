Denizlispor evinde 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Altay ve Adanaspor maçlarını kazanıp kümede kalma yolunda umutlanan ancak TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından şartları yerine getirmediği gerekçesiyle 3 puan silme cezasıyla sarsılan Altaş Denizlispor evinde önemli rakiplerinden Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenerek moral buldu.

Yeşil-siyahlılar 24'üncü dakikada Ömer'in golüyle öne geçti: 1-0. Hakan 36'ncı dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı Denizlispor 2-0 galip tamamladı. Takımının ilk golüne imza atan Ömer bu kez 61'de sahneye çıktı, skor 3-0 oldu. Denizlispor bu galibiyetle 3'te 3 yaparak devre arasına umutlu girdi.



STAT: Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak, Kemal Elmas, Murat Şener

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin - Emre, Oğuz, Hakan, Gökhan (Dk. 63 Leo), Muhammed Gönülaçar, Djedje (Dk. 89 Okan), Mustafa (Dk. 89 Berkan), Özer (Dk. 57 Turaç), Mayi (Dk. 57 Muhammet Özkal), Ömer

YENİ MALATYASPOR: Oytun - Taha (Dk. 69 Erşan), Alperen, Burak, Arda, Buğra (Dk. 69 Nshimirimana), Cengizhan (Dk. 46 Mert Miraç), Atakan, Doğukan (Dk. 58 Yakup), Malle (Dk. 83 Hüseyin), Hagi

GOLLER: Dk. 24 ve Dk. 61 Ömer, Dk. 36 Hakan (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Emre (Denizlispor)