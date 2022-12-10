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Spor

Denizlispor evinde Altay'ı 2 golle geçti

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 mağlup etti.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 18:11 - Güncelleme:
Denizlispor evinde Altay'ı 2 golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Altaş Denizlispor, konuk ettiği Altay'ı 2-1 yendi.

Altay'da 15. haftada tatil edilen Göztepe maçında bir taraftarın saldırısı sonucu yaralanan kaleci Ozan Evrim Özenç, bir hafta aradan sonra tekrar forma giydi.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Mehmet Ali Akkor, Suat Güz

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Özer Özdemir, Bekir Turaç Böke (Dk. 65 Mayi), Schwechlen, Gökhan Süzen (Dk. 90+5 Erdal Akdarı), Emre Sağlık (Dk. 65 Muhammet Özkal), Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje

ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Naderi, Björkander, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 89 Özgür Özkaya), Zeki Yıldırım (Dk. 67 Yusuf Tekin), Tolga Ünlü (Dk. 81 Deniz Kadah), Salih Sarıkaya, Paixao, Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk,

SARI KARTLAR: Dk. 14 Eren Erdoğan, Dk. 51 Salih Sarıkaya, Dk. 57 Ceyhun Gülselam, Dk. 74 Yusuf Tekin (Altay), Dk. 58 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 75 Hakan Çinemre, Dk. 76 Schwechlen (Altaş Denizlispor)

GOLLER: Dk. 46 Salih Sarıkaya (Altay), Dk. 86 ve 90 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor)

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