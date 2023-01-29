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Spor

Denizlispor evinde Manisa FK ile yenişemedi

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

AA29 Ocak 2023 Pazar 23:16 - Güncelleme:
Denizlispor evinde Manisa FK ile yenişemedi
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Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altaş Denizlispor konuk ettiği Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı.

Öte yandan Altaş Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak yaptığı itiraz sonucu 89. dakikada kırmızı kart görürken Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş de 90+2 dakikada kırmızı kart ile cezalandırıldı.

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Yunus Dursun, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal (Dk. 38 Schwechlen), Hakan Çinemre, Özer Özdemir, Bekir Turaç Böke, Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Djedje

MANİSA FK: Samet Karabatak, Prib (Dk. 62 Tabla), Gakpa (Dk. 82 Junior Fernandes), Ba, Batuhan Kör (Dk. 53 Kadir Kaan Yurdakul), Diallo, Burak Altıparmak, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo (Dk. 82 Çağrı Giritlioğlu), Domgjonas, Adem Büyük (Dk. 62 Mehmet Uysal)

GOLLER: Dk. 17 Mustafa Çeçenoğlu (Penaltıdan) (Altaş Denizlispor), Dk. 27 Gakpa (Penaltıdan) (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Dk. 40 Ömer Şişmanoğlu (Yedek kulübesi), Dk. 90 Schwechlen (Altaş Denizlispor), Dk 45+2 Diallo, Dk. 72 Gakpa, Dk. 74 Muhammet Taha Şahin, Dk. 81 Domgjonas (Manisa FK)

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