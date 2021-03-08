Denizlispor evinde seriye bağladı

DHA 08 Mart 2021 Pazartesi 11:53 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 11:53

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek kurtuluş umutlarını artıran Yukatel Denizlispor, sahasında oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta evinde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ege ekibi 10 puan topladı. Ligde üst üste 4 maçını kaybeden ve teknik direktör Yalçın koşukavak ile yollarını ayıran Denizlispor, Hakan Kutlu'nun göreve gelmesinin ardından iç sahada önemli bir istikrar yakaladı. Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Ege ekibi, Kutlu yönetiminde evinde hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Atatürk Stadı'nda Göztepe'yi 2-1, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Denizlispor, Fraport Tav Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, mücadeleyi elden bırakmayacaklarını belirterek, "Takımımız Yeni Malatyaspor karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Devamının da gelmesini temenni ediyoruz. Oyuncularımız sahada pes etmedi, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizler inanıyoruz, inananlar kazanacak" dedi.