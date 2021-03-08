İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Mart 2021 Pazartesi / 24 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6491
  • EURO
    9,0883
  • ALTIN
    415.915
  • BIST100
    1541.87
Spor

Denizlispor evinde seriye bağladı

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, kendi sahasında oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

DHA08 Mart 2021 Pazartesi 11:53 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 11:53
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek kurtuluş umutlarını artıran Yukatel Denizlispor, sahasında oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu periyotta evinde 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ege ekibi 10 puan topladı. Ligde üst üste 4 maçını kaybeden ve teknik direktör Yalçın koşukavak ile yollarını ayıran Denizlispor, Hakan Kutlu'nun göreve gelmesinin ardından iç sahada önemli bir istikrar yakaladı. Alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapan Ege ekibi, Kutlu yönetiminde evinde hiç mağlubiyet yüzü görmedi.

Atatürk Stadı'nda Göztepe'yi 2-1, Gençlerbirliği'ni 1-0 ve Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Denizlispor, Fraport Tav Antalyaspor ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Denizlispor Başkanı Ali Çetin, mücadeleyi elden bırakmayacaklarını belirterek, "Takımımız Yeni Malatyaspor karşısında önemli bir galibiyet elde etti. Devamının da gelmesini temenni ediyoruz. Oyuncularımız sahada pes etmedi, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizler inanıyoruz, inananlar kazanacak" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.