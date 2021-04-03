İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Nisan 2021 Cumartesi / 21 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1553
  • EURO
    9,5848
  • ALTIN
    454.125
  • BIST100
    1430.19
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor, Fenerbahçe karşısında 16 yıl sonra ilk peşinde
Spor

Denizlispor, Fenerbahçe karşısında 16 yıl sonra ilk peşinde

Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak Yukatel Denizlispor, ligde 2005 yılından beri yenemediği rakibine karşı 16 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak.

DHA03 Nisan 2021 Cumartesi 13:53 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 13:53
ABONE OL

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor, 5 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. İki ekip, 53. kez karşı karşıya gelecek. Lig ve kupada iki takım arasında şu ana kadar oynanan 52 maçta Fenerbahçe 34 kez kazanırken, Denizlispor 6 kez sahadan zaferle ayrıldı, 12 maç ise berabere bitti.

Düşme hattında yer alan Denizlispor ligde oynanan karşılaşmalarda sarı lacivertli rakibine karşı son galibiyetini 2005 yılında aldı. Ege ekibi, Denizli'de oynanan ve 2-0 kazandıkları karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'ye karşı ligde galibiyet yüzü göremedi. Denizlispor, sarı lacivertlilere karşı deplasmanda yalnızca 1 kez kazanabildi. Yeşil-siyahlılar, 2001 yılında oynanan Türkiye Kupası maçında rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.