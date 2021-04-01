Denizlispor Fenerbahçe'yi 16 yıldır yenemiyor

DHA 01 Nisan 2021 Perşembe 12:51 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 12:51

İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe, Ege ekibine karşı büyük üstünlük sağladı. Ligde ve kupa maçlarında Fenerbahçe 34 kez kazanırken, Denizlispor 6 kez sahadan zaferler ayrıldı, 12 maç ise berabere bitti. Denizlispor'un Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda da şansı tutmuyor. Denizlispor, sarı lacivertli rakibine karşı deplasmanda yalnızca 1 kez kazanabildi. Yeşil-siyahlılar, 2001 yılında oynanan Türkiye Kupası maçında rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmişti.

Denizlispor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde yapılan idman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon koşuları ile antrenmana devam eden yeşil-siyahlı oyuncular, güç ve kuvvet çalışması ile günü tamamladı. Milli takımdan dönen oyuncular Hadi Sacko ve Veton Tusha takımla birlikte çalışmalara katıldı. Tedavileri devam eden Özgür Çek ve Ayman Ben Mohamed ise takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.