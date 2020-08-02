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Spor

Denizlispor, Galatasaray'dan Sekidika'yı istiyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Eskişehirspor'dan kadrosuna kattığı Jesse Sekidika'ya Denizlispor talip oldu.

DHA02 Ağustos 2020 Pazar 13:20 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 13:23
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezonda sağ kanat transferi için Galatasaray’da forma giyen Jesse Sekidika’yı gündemine aldı. Yeni sezonda iyi bir kadro kurmak için çalışmalara başlayan yeşil-siyahlı ekibin 24 yaşındaki oyuncuyla görüşmelere başladığı ifade edildi.

Denizlispor’un Nijeryalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Galatasaray’ın Sekidika’nın daha fazla forma giyebilmesi için bu transfere sıcak bakabileceği belirtildi. Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde Eskişehirspor’dan kadrosuna kattığı Sekidika, Süper Lig’de 6 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi.

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