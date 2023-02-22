Denizlispor, hazırlık maçını 3 golle kazandı

A. Denizlispor, BAL 9. Grup'ta zirve mücadelesi veren Sarayköyspor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde oynanan mücadele öncesi takımlar Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.



A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz ve iki kulübün yöneticilerinin de izlediği karşılaşmanın ilk yarısını yeşil-siyahlılar, 20. dakikada Okan Derici ve 31. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun penaltıdan attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Sarayköyspor, 63. dakikada Fethi ile farkı bire indirirken, 87. dakikada Oğuzhan Sarı maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

A. Denizlispor, 25 Şubat Cumartesi günü Kuşadasıspor'u ağırlayarak hazırlık maçlarını tamamlayacak.