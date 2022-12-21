Denizlispor için her şey yeni başlıyor

Uz, yaptığı yazılı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarını aktardı.

Ancak teknik heyet değişikliğinden sonra istedikleri sonuçları almaya başladıklarını belirten Uz, şunları kaydetti:

"Altay ve Adanaspor maçlarını kayıpsız geçtik. Bizim için her şey yeni başlıyor diyebiliriz. İlk yarının son maçında karşılaşacağımız Yeni Malatyaspor karşılaşması daha fazla önem kazandı. Bu maçı kazandığımız takdirde ilk yarıyı 15 puanda tamamlayacağız. Geçen sezon ilk yarıyı 16 puanla kapattığımızı göz önüne alırsak, zoru başaramamamız için bir neden yok."

Uz, şirketleşme konusunda çalışmaların devam ettiğini ve bir yandan da sportif açıdan hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını aktararak, "Hem içinde bulunduğumuz sezonu kazasız belasız tamamlamak hem de kulübümüzün geleceğini kurtaracak şirketleşme konusunda çıktığımız bu yolda birlik beraberlik ve dayanışmaya büyük ihtiyaç var. Herkesi bu konuda daha duyarlı olmaya ve şehrimizin ortak paydasına sahip olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspor maçını kazanmaktan başka bir düşünceleri olmadığını kaydeden Uz, taraftarları tribünleri doldurarak takıma destek vermeye çağırdı.