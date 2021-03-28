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Spor

Denizlispor iki kez öne geçtiği maçta Altay'a yenildi

Yukatel Denizlispor, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada, 1'inci Lig temsilcisi Altay ile oynadığı hazırlık maçını 3-2'lik skorla kaybetti.

AA28 Mart 2021 Pazar 17:47 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 17:47
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altay'a 3-2 yenildi.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Mesanovic'in penaltıdan attığı golle Yukatel Denizlispor 1-0 öne geçti.

Altay maçın 38. dakikasında Kazımcan Karataş'ın attığı golle eşitliği yakaladı ve maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Yeşil-siyahlı ekip ikinci devre, 62. dakikada yine Mesanovic ile bulduğu golle öne geçti.

Kazımcan Karataş'ın 76. dakikada attığı golle yeniden beraberliği yakalayan Altay, 85. dakikada Ziya Alkurt'un penaltından attığı golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

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