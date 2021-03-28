Denizlispor iki kez öne geçtiği maçta Altay'a yenildi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altay'a 3-2 yenildi.
Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Mesanovic'in penaltıdan attığı golle Yukatel Denizlispor 1-0 öne geçti.
Altay maçın 38. dakikasında Kazımcan Karataş'ın attığı golle eşitliği yakaladı ve maçın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Yeşil-siyahlı ekip ikinci devre, 62. dakikada yine Mesanovic ile bulduğu golle öne geçti.
Kazımcan Karataş'ın 76. dakikada attığı golle yeniden beraberliği yakalayan Altay, 85. dakikada Ziya Alkurt'un penaltından attığı golle karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.