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Spor

Denizlispor, Jano Ananidze transferi için Spartak Moskova ile prensipte anlaştı

Beşiktaş'tan Boyd'un peşine düşen Denizlispor, aradığı orta sahayı Rusya'da buldu. Jano Ananidze'ye kanca atan yeşil-siyahlılar Rus takımıyla prensipte anlaşma sağladı.

27.12.2019  12:44 - Güncelleme: 27.12.2019  12:44

Yukatel Denizlispor, ara transfer harekatına şimdiden başladı. Beşiktaş'tan Amerikalı Tyler Boyd'la ilgilenen Horoz'un, aradığı orta sahayı Rusya'da bulduğu iddia edildi. Yeşil-siyahlıların, Spartak Moskova'nın '10' numarası 27 yaşındaki Gürcü oyuncu Jano Ananidze ile ilgilendiği ve görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Devre arasında kaliteli bir 10 numara almak isteyen Horoz'un, Rus basınında çıkan haberlere göre Ananidze için Spartak Moskova yönetimiyle anlaştığı ifade edildi. 10 numara pozisyonunda oynayan oyuncu, Rus ekibinde yıllık 1.7 milyon Euro kazanıyor.

MAAŞI ORTAK ÖDENECEK

Futbolcunun menajeriyle de anlaşma sağlanması halinde Denizlispor, Ananidze'yi sezon sonuna kadar kiralayacak ve maaşın bir kısmını Spartak Moskova ödeyecek. Ananidze, devre arasında takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. Gürcü oyuncu, Rus temsilcisi ile bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da toplam 10 maça çıktı ve skora katkı yapamadı. Gürcistan Milli Takımı'nın da formasını giyen 27 yaşındaki oyuncu bugüne kadar 45 maçta 7 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

278 MAÇTA 3 GOL ATTI

2006'da Galatasaray'da profesyonel olan Uğur Akdemir, Orduspor, Ç.Rize, Konyaspor, Diyarbakır, Kartalspor, Sivasspor, Balıkesirspor, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Gaziantep BŞB, Boluspor, Afyonspor ve Giresunspor formalarını giydi, kariyerinde 278 maça çıktı, 3 gol attı. Uğur, 1. Lig'de Balıkesirspor formasıyla şampiyonluk yaşadı.

ÇETİN: HEDEFTEN SAPMADIK

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, Alanyaspor hezimeti sonrası, "İç sahada kaybetmek daha kötü ama bizim hedefimizde sapma yok. Sorun yok, tam yol ileri. Biz önümüze bakıyoruz. Ankaragücü maçını kazanırsak yine hedefimize yaklaşmış oluyoruz. Maalesef daha iç saha stresini atamadık" dedi. 'Denizlispor'dan büyük taraftar grubu yok' diyen Çetin,"Bizim kimseyle dargınlığımız, düşmanlığımız, kırgınlığımız yok. Hep söyledim, bir daha söylüyorum, ellerinden geleni arkalarına koymasınlar" ifadelerini kullandı. Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda hareket edeceklerini belirten Çetin, "Oynamayan ve mutsuz olan futbolcular var. Teknik ekip değerlendirecek. 2-3 oyuncu alacağız" dedi.

(Yeni Asır)

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