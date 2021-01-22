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Spor

Denizlispor, Karagümrük hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Pazar günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarına başladı.

AA22 Ocak 2021 Cuma 14:46 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:46
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Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirilen antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yukatel Denizlispor'un yeni transferleri Ahmed Yasin ve Mikkel Diskerud da takımla birlikte çalışmalara katılırken, tedavileri devam eden Mustafa Yumlu ile Özgür Çek ise fizyoterapistler eşliğinde saha çalışmaları gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlılar, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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