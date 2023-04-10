İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2778
  • EURO
    20,9316
  • ALTIN
    1234.75
  • BIST100
    5053.52
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor, Kemal Kılıç ile yolları ayırdı
Spor

Denizlispor, Kemal Kılıç ile yolları ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da teknik direktör olarak görev yapan Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı.

IHA10 Nisan 2023 Pazartesi 16:22 - Güncelleme:
Denizlispor, Kemal Kılıç ile yolları ayırdı
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor'da, Teknik Direktörü Kemal Kılıç ile yollar ayrıldı.

Denizlispor'un Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve Tuzlaspor maçlarını kaybetmesi, ayrılığı da beraberinde getirdi. Tecrübeli hocanın, yönetime sunduğu istifası kabul edildi.

A. Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Kemal Kılıç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Kemal Kılıç ve ekibine kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Denizlispor ligde çıktığı 30 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 20 mağlubiyet alarak 17 puan ile 18. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.