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Spor

Denizlispor küme düştü!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor küme düştü. Denizlispor, Keçiörengücü'ne 4-0 mağlup oldu ve 17 puanda kaldı. Böylelikle matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Yeşil-siyahlılar gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek.

15 Nisan 2023 Cumartesi 22:53 - Güncelleme:
Denizlispor küme düştü!
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Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Denizlispor'u konuk etti.

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Keçiörengücü 4-0 kazandı ve üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri 17 ve 83'te penaltıdan Rashad Muhammed, 45+1'de Dembele ve 85'te Caner Aktaş kaydetti. Öte yandan Keçiörengücü'nde Dembele 45+3'te direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Keçiörengücü 50 puana yükseldi ve play-off şansını sürdürdü.

Denizlispor ise 17 puanda kaldı ve matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu. Yeşil-siyahlılar gelecek sezon bir alt ligde mücadele edecek.

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