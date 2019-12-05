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Denizlispor kupada avantajı eline geçirdi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Altınordu ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Tire İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman takımı, 5-3'lik skorla kazandı.

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Denizlispor'un gollerini 23. dakikada Oscar Estupinan,  50. dakikada Mehmet Akyüz, 59. dakikada Recep Niyaz,  64. dakikada penaltıdan Murawski,  68. dakikada Oscar Estupian attı.

Altınordu'nun gollerini 45. dakika'da Egehan Gök, 52. dakikada Ersel Aslıyüksek ve 59. dakikada Burak Çalık attı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 19 Aralık Perşembe günü saat 14.30'da Denizli'de oynanacak.

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