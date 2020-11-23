Denizlispor ligde bulamadığı morali kupada arıyor

DHA 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:58 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:58

Atatürk Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Alınan kötü sonuçların ardından eleştirilerin hedefi olan teknik direktör Robert Prosinecki'nin sahaya yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

İstifa etmeyi düşünmediğini dile getiren Hırvat teknik adam, "Kupada kazanıp moral bulmak istiyoruz. Turgutluspor'u eleyerek yolumuza devam edeceğiz. Ardından ligde toparlanıp hak ettiğimiz yere geleceğiz" diye konuştu.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve takibini sürdüren, kupada daha önce Sarıyer'i eleyen Turgutluspor da Süper Lig temsilcisi rakibini de geçerek çift kulvarda yoluna devam etmeyi istiyor.