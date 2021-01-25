Denizlispor ligin dibine demir attı!

Sezona Robert Prosinecki yönetiminde başlayan Yukatel Denizlispor, ilk 8 haftanın ardından Hırvat teknik adamla yollarını ayırdı. Ligde 2 maç Kenan Atik'le yoluna devam eden yeşil-siyahlı ekip, daha sonra takımı Yalçın Koşukavak'a emanet etti. Ege temsilcisi, Koşukavak yönetiminde ilk 2 maçını kazanmasına rağmen, daha sonra çıktığı 7 maçta 2 puan alabildi.
İlk devreyi 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 14 puanda son sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor, 19 gol atarken, kalesinde 38 gol gördü. İç sahada 10 maçta sadece 5 puan toplayan Yukatel Denizlispor, deplasmanda ise 10 müsabakada 9 puana ulaştı.
Bu sezon geride kalan 21 haftanın 19'unda düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor, 5. haftayı 16. sırada, 14. haftayı ise 17. durumda geçti. Yeşil-siyahlı ekip, 21 haftanın 7'sinde ise ligin son sırasında yer aldı.
Ligde 3 kez kazanarak en az galibiyet alan ekip olan Denizlispor, 12 yenilgiyle de en fazla mağlubiyeti bulunan ekiplerden de biri konumunda. Sadece 3 maçta kalesini gole kapatan yeşil-siyahlı ekip, 8 müsabakada gol sevinci yaşayamadı.
Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te mücadele eden Yukatel Denizlispor, 21. kez yer aldığı bu kulvarda galibiyet oranına bakıldığında ilk yarılar itibarıyla en kötü 2. performansını sergiledi.
Yeşil-siyahlı ekibin bu sezonki yüzde 15'lik galibiyet oranı, 2009-2010 sezonunun ilk yarısındaki yüzde 5,9'luk maç kazanma ortalamasının ardından en kötü ikinci performans olarak kayıtlara geçti.
Denizlispor, 18 takımın bulunduğu ve ilk yarılarını 4. sırada tamamladığı 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında yüzde 52,9 galibiyet oranıyla en yüksek maç kazanma ortalamasını yakalamıştı.
Yeşil-siyahlı ekibin ilk yarılara göre Süper Lig'de gösterdiği performans şöyle:
|Sezon
|Sıra
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|Galibiyet oranı
|1983-1984
|7
|17
|5
|8
|4
|20
|22
|18
|29,4
|1984-1985
|16
|17
|3
|3
|11
|18
|34
|9
|17,6
|1985-1986
|13
|18
|5
|5
|8
|16
|19
|15
|27,8
|1986-1987
|11
|18
|5
|7
|6
|18
|15
|17
|27,8
|1987-1988
|15
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|23
|31,6
|1994-1995
|13
|17
|5
|4
|8
|24
|27
|19
|29,4
|1995-1996
|14
|17
|3
|7
|7
|17
|27
|16
|17,6
|1996-1997
|17
|17
|3
|2
|12
|18
|34
|11
|17,6
|1999-2000
|5
|17
|7
|6
|4
|29
|25
|27
|41,2
|2000-2001
|12
|17
|5
|6
|6
|21
|28
|21
|29,4
|2001-2002
|13
|17
|4
|6
|7
|30
|25
|18
|23,5
|2002-2003
|9
|17
|5
|6
|6
|19
|20
|21
|29,4
|2003-2004
|4
|17
|9
|3
|5
|31
|20
|30
|52,9
|2004-2005
|4
|17
|9
|3
|5
|23
|18
|30
|52,9
|2005-2006
|18
|17
|3
|4
|10
|12
|25
|13
|17,6
|2006-2007
|14
|17
|4
|7
|6
|13
|15
|19
|23,5
|2007-2008
|7
|17
|7
|3
|7
|22
|21
|24
|41,2
|2008-2009
|15
|17
|4
|3
|10
|22
|32
|15
|23,5
|2009-2010
|17
|17
|1
|4
|12
|11
|28
|7
|5,9
|2019-2020
|11
|17
|6
|4
|7
|19
|23
|22
|35,3
|2020-2021
|21
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|15