İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ağustos 2020 Salı / 6 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3997
  • EURO
    8,7468
  • ALTIN
    458.625
  • BIST100
    1105.21
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor, Manuel da Costa ile anlaşmak üzere
Spor

Denizlispor, Manuel da Costa ile anlaşmak üzere

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'un gelecek sezon kadroda düşünmediği Manuel da Costa'nın, Süper Lig takımlarından Denizlispor ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi.

DHA25 Ağustos 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 11:39
ABONE OL

Süper Lig'de dış transferde son olarak Hes Kablo Kayserispor'dan ayrılan 30 yaşındaki Boşnak golcü Muris Mesanovic'le sözleşme imzalayan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'dan Manuel da Costa'yı gündemine aldı. Bordo-mavili ekiple yolları ayırmaya hazırlanan 34 yaşındaki oyuncu için görüşmelere başlayan yönetimin Portekiz asıllı Faslı futbolcuyla anlaşma aşamasına geldiği bildirildi. Galatasaraylı sağ kanat Jimmy Durmaz'la da ilgilenen yeşil-siyahlıların en kısa sürede iki oyuncunun transferini açıklaması bekleniyor.

Futbol yaşamına Fransa'nın Nancy takımında başlayan deneyimli stoper, Hollanda'da PSV Eindhoven, İtalya'da Sampdoria, Fiorentina, İngiltere'de West Ham United, Rusya'da Lokomotiv Moskova ve Portekiz'de Nacional formaları giydikten sonra 2013-2014 sezonunda Türkiye'ye geldi. Demir Grup Sivasspor'da 1 sezon oynayan Da Costa ardından Olympiakos'a geçti. 2017-2018 ve 2018-2019'da Başakşehir formalarını terleten Manuel da Costa, Suudi Arabistan'da Al Ittihad-Jeddah forması giydikten sonra geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a imza attı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.