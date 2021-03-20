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Spor

Denizlispor, Medipol Başakşehir'e hazır

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA20 Mart 2021 Cumartesi 17:56 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 17:56
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-siyahlı futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 6'ya 2 pas çalışması yaptı.

Yaklaşık bir saat süren idman, tam saha taktik çalışması ile sona erdi.

Tedavileri devam eden Recep Niyaz, Özgür Çek ve Ayman Ben Mohamed takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Karşılaşma öncesi PCR testinden geçen yeşil-siyahlı ekipte pozitif vaka görülmedi.

Denizlispor takımı, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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