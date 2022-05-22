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Spor

Denizlispor, Mesut Bakkal'ı bırakmayacak

Spor Toto 1. Lig'de son haftalardaki müthiş çıkışıyla kümede kalmayı başaran Altaş Denizlispor'da gözler teknik direktör Mesut Bakkal ve yönetim görüşmesine çevrildi.

DHA22 Mayıs 2022 Pazar 14:06 - Güncelleme:
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Denizlispor'un başında çıktığı 15 maçta 9 galibiyet alarak toplamda 30 puan toplayan Mesut Bakkal'ın yeni sezonda Denizlispor'da çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Geçen hafta düzenlediği basın toplantısında transferin açılmasını istemeyip yalnız mevcut kadrodaki tüm oyuncuların kalması gerektiğini vurgulayan Mesut Bakkal'ın gerekli şartlar sağlanması halinde görevine devam edeceği kaydedildi. Kurmayların da Mesut Bakkal'ı bırakmaya niyetli olmadığı, tarafların kısa sürene yeniden anlaşabileceği kaydedildi.

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