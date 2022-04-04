Denizlispor Mesut Bakkal'la çıkışa geçti

Aylardır düşme hattında yer alan Denizlispor, milli ara sonrası en önemli rakiplerinden Kocaelispor'u deplasmanda 5-1 gibi çok farklı skorla yenerken, Mesut Bakkal yönetiminde son 5 maçta 4'üncü galibiyeti aldı. Kritik virajda rakibini Mustafa Çeçenoğlu ve Mayi'nin 2'şer, Ömer Şişmanoğlu'nun 1 golüyle dize getiren Denizlispor, bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, puanını 33'e çıkararak kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 1 maç eksiğiyle 1 puana indirdi.

Mesut Bakkal çok önemli bir maç kazandıklarını ifade ederek, "Bunun getirisini biliyoruz. Liglerin ertelenmesinden dolayı 5 haftadır maç oynamayan takım vardı. Oturduk, karar verdik; tatil mi yapacağız yoksa bu arayı iyi mi değerlendireceğiz diye. Kocaeli'ne 28 antrenman ve 3 hazırlık maçı yaparak geldik. Ligde geldiğimiz durumda izin yapmanın bize yarar getirmeyeceğini gördük ve karşılığını aldık. Bu oyun planımızı 3 hazırlık maçında denedik. Pozisyon bulmayı bekliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk. Kalan 8, içeride 5 maçımız var. Yakaladığımız avantajı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.