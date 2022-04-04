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Spor

Denizlispor Mesut Bakkal'la çıkışa geçti

Spor Toto 1'inci Lig'de sezon başında ve sezon içinde büyük sıkıntılarla boğuşan Altaş Denizlispor, teknik direktör Mesut Bakkal'la müthiş bir çıkış yaparak kurtuluş ateşini yaktı.

DHA4 Nisan 2022 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 12:28
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Aylardır düşme hattında yer alan Denizlispor, milli ara sonrası en önemli rakiplerinden Kocaelispor'u deplasmanda 5-1 gibi çok farklı skorla yenerken, Mesut Bakkal yönetiminde son 5 maçta 4'üncü galibiyeti aldı. Kritik virajda rakibini Mustafa Çeçenoğlu ve Mayi'nin 2'şer, Ömer Şişmanoğlu'nun 1 golüyle dize getiren Denizlispor, bu sezon ilk kez 3'te 3 yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, puanını 33'e çıkararak kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 1 maç eksiğiyle 1 puana indirdi.

Mesut Bakkal çok önemli bir maç kazandıklarını ifade ederek, "Bunun getirisini biliyoruz. Liglerin ertelenmesinden dolayı 5 haftadır maç oynamayan takım vardı. Oturduk, karar verdik; tatil mi yapacağız yoksa bu arayı iyi mi değerlendireceğiz diye. Kocaeli'ne 28 antrenman ve 3 hazırlık maçı yaparak geldik. Ligde geldiğimiz durumda izin yapmanın bize yarar getirmeyeceğini gördük ve karşılığını aldık. Bu oyun planımızı 3 hazırlık maçında denedik. Pozisyon bulmayı bekliyorduk ama bu kadar beklemiyorduk. Kalan 8, içeride 5 maçımız var. Yakaladığımız avantajı en iyi şekilde kullanmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.

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