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Spor

Denizlispor mucize bekliyor

Bitime 5 maç kala Kayserispor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan lig sonuncusu Denizlispor, kritik randevuyu kayıpsız geçip rakiplerinin de puan kaybı yaşamasını beklemek istiyor.

DHA26 Nisan 2021 Pazartesi 13:40 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:40
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Süper Lig'de kurtuluş hattının 9 puan gerisinde son sırasında yer alan Yukatel Denizlispor, 38'inci hafta mücadelesinde karşılaşacağı Kayserispor'a kaybetmesi, rakiplerinin de kazanması durumunda ligde kalma savaşında büyük ölçüde havlu atacak. Ligde haftalardır son sıradan çıkamayan Denizlispor, 28 Nisan Çarşamba günü saat 16.00'da Kayserispor ile karşılaşacak. Geçen hafta sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan ve ligde kalma ümitlerini zora sokan yeşil-siyahlı ekip deplasmanda galibiyet arayacak.

Oynadığı son 8 maçta galip gelemeyen, bitime 5 maç kala kendi gibi düşme potasındaki Kayserispor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacak olan Ege ekibi, kritik randevuyu kayıpsız geçip rakiplerinin de puan kaybı yaşamasını beklemek istiyor. Bu hafta Denizli'nin 9 puan üzerinde 37'şer puanlı Medipol Başakşehir ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor birbirine rakip olurken, yine 37 puandaki Kasımpaşa haftayı bay geçecek. Denizli'ye Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kubilay Aktaş'tan da kötü haber geldi. Sağ ayak bileğindeki 2 bağda yırtık oluşan orta saha oyuncusunun sezonu kapattığı öğrenildi.

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