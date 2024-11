Denizlispor olağanüstü seçimli kongreye gidiyor

Üst üste alınan sonuçların açıklanabilir yanı olmadığını belirten Başkan Yıldırım, "426 milyon ile almış olduğumuz borç haziran sonu itibari ile 450 milyon olmuş olmasına rağmen, yönetici arkadaşlarımızın üstün çabaları ve benim imza yetkisine dayanarak aldığım kararlar üzerine, tüm sorumluluk ben de olmak üzere an itibari ile 390 milyon borcumuz bulunmaktadır. Bunların 350 milyonu eski futbolculara aittir. Avukat yöneticilerimizin yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda da 4 transfer yasağı dosyası daha kalkmıştı ve çalışmaları hala devam etmektedir. Her ne kadar zorluklar, imkansızlıklar, sorunlar ile mücadele etmekte olsak da hiçbir futbolcunun geçmiş ya da gelecek, prim ya da maaş alacağı bulunmamaktadır. Hepsinin ödemesi yapılmıştı. Elimizdeki oyuncular bu şehrin evladı ,alt yapının yetiştirdiği her biri birbirinden kıymetli öz kaynaklarımızdır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar maalesef yeterli değiller" dedi.

"Yapılması gereken tek şey, transferi açmaktır" diyen Başkan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bugün kafasını kuma gömen, bu tarihin yok olmasını sessiz kalan, ahkam kesmekten başka hiçbir şey yapmayan, yapılmak istenen projelere destek vermek yerine tamamen köstek olan, Denizlispor üzerinden vaatler ile yönetime gelen, kulüp üstünden sıfat sahibi olan, normalde 3 tane koyunu bile güdemeyecek yönetici bozuntularının işler iyiye gittiğinde ortaya çıkan siyasilerin, prim yapmak için fotoğraf peşinde koşan işadamlarının aklına başına alması gerekiyor. Aidiyet sahibi Denizlispor sevdalılarının duruma el atması, ister kendi yönetimlerini getirmeleri, ister mevcut yönetime destek vermeleri ve bir çözüm bulunmasının sağlanması lazım. Yoksa bu halk bu taraftar bunu unutmaz. Eğer transfer tahtasını açmamızda destek olmayacaksanız ya da kendi yönetiminiz ile tahtayı çözmeyecekseniz yılsonunda kulübü kayyuma götüreceğiz. O zaman ya mecbur kalacak bu işi çözeceksiniz ya da bizi bu çaresizliğe iterek bir tarihin kaybolmasını neden olan yetkililer olarak hep beraber tarihe geçeceğiz. Seçimli olağanüstü genel kurul kararı alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda 04 Aralık 2024 ve 12 Aralık 2024 tarihlerinde planlanan toplantılar ile ilgili gündem, yer ve saat bilgileri, ilerleyen günlerde değerli kamuoyunun bilgisine sunulacaktır"