İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2022 Cumartesi / 13 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6817
  • EURO
    18,1144
  • ALTIN
    1014.53
  • BIST100
    3567.6
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor, Pendikspor maçına 5 eksikle çıkacak
Spor

Denizlispor, Pendikspor maçına 5 eksikle çıkacak

Spor Toto 1. Lig'de yarın evinde Pendikspor'la mücadele edecek Altaş Denizlispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

DHA8 Ekim 2022 Cumartesi 11:22 - Güncelleme:
Denizlispor, Pendikspor maçına 5 eksikle çıkacak
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü'ne de 1-0 yenilerek 2 puanla son sıradan kurtulamayan galibiyetsiz Altaş Denizlispor yarın evinde Pendikspor'la mücadele edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Yeşil-siyahlılarda bu maç öncesi Djedje, Kevin Mayi ve Özer Özdemir'in sakatlığı sürerken, Erzurumspor FK maçında kırmızı kart gören Gökhan Süzen ve Leo Schwechlen de forma giyemeyecek.

Bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, A-E alt 30, maraton-açık 25 ve misafir seyirci tribünü ise 30 TL olarak açıkladı. Teknik direktör Mesut Bakkal, Pendikspor karşısına birçok eksikle çıkacaklarını söyledi. Her şeye rağmen kazanmak için var güçleriyle mücadele edeceklerini ifade eden Bakkal, "Erzurumspor karşılaşmasında hak etmediğimiz bir sonuç aldık. Maalesef 2 puanla son basamaktayız. Taraftarımızın desteği ile ilk galibiyetimizi alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.