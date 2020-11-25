Denizlispor, Prosinecki'ye tazminat ödeyecek mi? Yönetimde açıklama geldi

IHA 25 Kasım 2020 Çarşamba 16:33 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 16:33

Denizlispor’da Teknik Direktör Robert Prosinecki ile yolların ayrılmasının ardından Kulüp Basın Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cinkaya, "Teknik ekibimiz ile gerçekleştirdiğimiz toplantı sonucunda imzaladığımız fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecek. Teknik direktör adaylarıyla görüşmelere başladık. En kısa sürede yeni teknik direktör takımın başında olacak. Bu süre içerisinde kulüp antrenörlerimiz takımın başında olacak” diye konuştu.

“DENİZLİSPOR BÜYÜK BİR CAMİA VE BULUNDUĞU KONUMU HAK ETMİYOR”

Takıma katkı sağlayacak yeni bir isim için harekete geçtiklerini söyleyen Cinkaya, "Kan değişikliğinin takımımıza olumlu bir etki sağlayacağını düşünüyoruz. Denizlispor büyük bir camia ve bulunduğu konumu hak etmiyor. Bu kötü tablonun değişmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Denizlispor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başlayacak

Yeşil-siyahlı takım, Süper Lig’in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile başlayacak. Antrenman kulüp antrenörleri Kenan Atik, Murat Hacıoğlu, Memiş Sarıçam ve Hayrettin Öz eşliğinde gerçekleştirilecek.