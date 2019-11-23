Sahasında 4 haftadır kazanamayan Denizlispor, böylece iç sahadaki hasretine son vermiş oldu. Konuk Rizespor'un ise deplasman maçlarındaki puan hasreti 4 haftaya çıkmış oldu.

Ev sahibi Denizlispor maça Stackhowiak, Zeki Yavru, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sackey, Aissati, Olcay Şahan, Burak Çalık, Rodallega 11'i ile çıktı.

Konuk Rizespor ise maça Zafer Görgen, Abdullah Durak, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande (Dk. 39 Moroziuk), Attamah, Samudio, Umar, Sasse, Scepovic ile başladı.

İlk yarısı 0-0'la geçilen maçta Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 86. dakikada Oscar Estupinan ve 90'da Radoslaw Murawski attı.

Denizlispor, bu galibiyetin ardından puanını 14 yaparak 10. sırada kendine yer buldu. Rizespor ise 14 puanla 11. sırada kaldı.