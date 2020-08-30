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Spor

Denizlispor Şili'li yıldızı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, Şili Milli Takımı'nda forma giyen Angelo Sagal ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

IHA30 Ağustos 2020 Pazar 19:22 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 19:22
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Denizlispor, kampta yeni sezon hazırlıklarına devam ederken, kanat oyuncusu Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı.

Denizlispor, Afyonkarahisar’da kampta yeni sezona hazırlanıyor. Bir yandan transferler gerçekleştiren yeşil-siyahlı takım son olarak Meksika’nın önde gelen futbol takımlarından biri olan Pachuca forması giyen Angelo Sagal ile anlaşmaya vardı. Ayrıca, futbolcu Sagal Şili Milli Takımı’nda forma giyiyor. Denizlispor Kulübü resmi imza törenini yarın Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleştirilecek.

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