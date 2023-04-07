İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2023 Cuma / 17 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2343
  • EURO
    21,0005
  • ALTIN
    1241.73
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç: Ligde kalma umutlarımız imkansıza yakın
Spor

Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç: Ligde kalma umutlarımız imkansıza yakın

Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, 3-0 kaybettikleri Tuzlaspor maçından sonra mikrofonlara konuştu.

IHA7 Nisan 2023 Cuma 18:45 - Güncelleme:
Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç: Ligde kalma umutlarımız imkansıza yakın
ABONE OL

Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, ligde kalma şanslarının kalmadığını söyledi.

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Matematiksel olarak ligde kalma şanslarının kalmadığını söyleyen Kılıç, taraftar ve Denizlispor camiasından özür dileyerek, "Sadece oyunu kaybetmedik tahmin ediyorum ki ligde kalma umutları da hemen hemen imkansıza yakın durumdayız. Dolayısıyla tüm Denizlispor camiasından, taraftarlarından özür diliyorum kendim ve ekibim adına. Her ne kadar geldiğimizden bu yana 3 hafta da olsa. Büyük mücadeleye girmeye hazırlandık. Oyuncularla birlikte kötü durumdan çıkmak için mücadele ettik ama bu kadar önemli kümede kalmak istiyorsunuz müthiş mücadele ediyorsunuz bu mücadelenin sönük olmaması gerekiyordu. Çok az bölümde oyuna ortak olabiliyoruz. Oyuncularımızdan çok daha büyük fedakarlık bekliyorduk. Geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.