Denizlispor, Tiago Lopes'i kadrosuna kattı

IHA 13 Ocak 2022 Perşembe 18:45 - Güncelleme: 13 Ocak 2022 Perşembe 18:45

Denizlispor, eski savunma oyuncusu Tiago Lopes'i transfer ettiğini duyurdu. 33 yaşındaki oyuncu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından A. Denizlispor, yılın ilk transferini açıkladı. Yeşil siyahlı ekip 33 yaşındaki eski savunma oyuncusu Tiago Lopes'le sezon sonunda kadar anlaştı. Haluk Ulusoy Tesislerinde gerçekleşen törende başarılı savunma oyuncusu kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 33 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Tiago Lopes'le sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Tiago Lopes'e aramıza yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.