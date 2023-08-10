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Spor

Denizlispor, Uşakspor ile yenişemedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Denizlispor, son hazırlık maçında karşılaştığı Uşakspor ile 1-1 berabere kaldı.

IHA10 Ağustos 2023 Perşembe 20:44 - Güncelleme:
Denizlispor, Uşakspor ile yenişemedi
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Denizlispor, son hazırlık maçında karşılaştığı Uşakspor'la 1-1 berabere kaldı.

Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde üçüncü hazırlık maçını TFF 2. Lig Kırmızı Gruptaki rakiplerinden Uşakspor ile deplasmanda oynadı. Uşak 1 Eylül Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İkinci yarıda rakibine oranla daha fazla pozisyona giren Yeşil Siyahlılar, Bekir'in penaltı golüyle eşitliğe sağladı. İki takımın da eşitliği bozmak için girdiği pozisyonlar sonuçsuz kalınca maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

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