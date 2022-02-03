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Spor

Denizlispor Veton Tusha'nın sözleşmesini feshetti

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kosovalı oyuncusu Veton Tusha ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 15:19 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 15:19
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da forma giyen Kosovalı oyuncu Veton Tusha, takımdan ayrıldı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Tusha ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Mehmet Uz, Tusha'ya katkılarından ötürü teşekkür ettiğini belirterek, "Futbol hayatına ülkesinde devam etme kararı alan Veton Tusha'nın talebi, teknik heyetin de onayıyla yolları ayırma kararı aldık. Veton Tusha kulübümüzde görev yaptığı süre içerisinde elinden gelen mücadeleyi göstermiş ve hizmet etmiştir. Bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Denizlispor altyapısına 2020-2021 sezonu başında transfer edilen Veton Tusha ile 15 Ocak 2021'de profesyonel sözleşme yapılmıştı.

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