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Spor

Denizlispor'a ikinci korona testi

Süper Lig hazırlıklarını kapsamında günün ilk idmanını tamamlayan Denizlispor'da, antrenman sonrası ikinci kez koronavirüs testi yapıldı.

IHA28 Mayıs 2020 Perşembe 15:46 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:46
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Teknik Direktör Bülent Uygun gözetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda güç ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyon’nun yayımladığı ’Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü’ kapsamında Denizli Özel Cerrahi Hastanesi tarafından futbolculara, teknik heyete ve kulüp çalışanlarına ikinci defa korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarının yarın kulübe bildirileceği ve kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan, yeşil-siyahlı ekibin günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştireceği öğrenildi.

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