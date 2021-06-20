Denizlispor'a transfer yasağını kaldırmak için 7.9 milyon TL gerekiyor

DHA 20 Haziran 2021 Pazar 12:41 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 12:41

Geçtiğimiz 16 Haziran'da seçimli genel kurula giden ve aday çıkmaması nedeniyle belirsizliğe sürüklenen Ege ekibinde, transfer tahtasını açabilmek için şu an 7 milyon 950 bin TL ödenmesi gerektiği ortaya çıktı. Bu tutarın ilerleyen dönemde kesinleşecek dosyalarla daha da artabileceği ifade edildi.

Olumsuz mali tablo nedeniyle başkan adayı çıkmayan ve ortada kalan yeşil-siyahlılarda, mevcut Başkan Ali Çetin'in 15 gün içerisinde yönetimi resmi birimlere teslim etmesi bekleniyor. Kulübün borç yükü ve transfer yasağı, yeni sezon öncesi taraftarları endişelendirirken, Denizlispor'un kayyuma mı devredileceği yoksa yeni bir kongre yapılıp seçime mi gidileceği konusu ise belirsizliğini koruyor. Denizli'de Ali Çetin'in kendisine tepki gösteren 4 taraftarla dün Pamukkale'de bir restorandaki buluşmada kavga ettiği ve tarafların birbirinden şikayetçi olduğu iddia edilmişti.