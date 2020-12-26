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Spor

Denizlispor'da 3 eksik

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de yarın evinde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan kaleci Cenk ile Özgür ve Sakıb maçta forma giyemeyecek.

DHA26 Aralık 2020 Cumartesi 12:49 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 12:49
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Süper Lig'de üst üste Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetleriyle düşme potasından kurtulan Yukatel Denizlispor, yarın evinde önemli rakiplerinden MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda Özgür Yankaya'nın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan kaleci Cenk ile Özgür ve Sakıb maçta forma giyemeyecek.

Tedavisi tamamlanan kaleci Pantilimon ile kart cezası biten Murawski görev verilmesi halinde oynayabilecek. Denizlispor'un başında çıktığı 2 karşılaşmada da galibiyet sevinci yaşayan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, serinin süreceğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Art arda alınan 3 puanlar takıma moral ve öz güven aşıladı. Ankaragücü karşısında da disiplinli oynayıp elimizden gelen en iyi mücadeleyi göstereceğiz" dedi.

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