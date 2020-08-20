IHA 20 Ağustos 2020 Perşembe 22:57 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 22:57

Yukatel Denizlispor’da görevli profesyonel futbol şube sorumlusu Asbaşkan Ali Fırat, görevinden istifa etti.

Yeşil-siyahlı takımda görevli Asbaşkan Ali Fırat, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yayınladı.

Denizlispor Asbaşkanı Fırat, yaptığı açıklama şöyle; "Çok sevdiğim 5 yıldır severek büyük bir heyecan ve onurla görev yaptığım Denizlispor’dan bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar beraber çalıştığım yönetici arkadaşlarıma teknik ekibe kulüp çalışanlarına futbolcu kardeşlerime taraftarlarımıza, basın emekçisi arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim" dedi.