İSTANBUL 20°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2021 Çarşamba / 6 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5077
  • EURO
    10,3131
  • ALTIN
    508.29
  • BIST100
    1431.31
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Denizlispor'da başkan krizi! Aday yine çıkmadı
Spor

Denizlispor'da başkan krizi! Aday yine çıkmadı

Yukatel Denizlispor'un olağan seçimli genel kurulunda başkan adayı çıkmadı. Yeşil-siyahlı ekipte mevcut yönetim göreve devam edecek.

DHA16 Haziran 2021 Çarşamba 19:20 - Güncelleme: 16 Haziran 2021 Çarşamba 19:20
ABONE OL

Denizlispor Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültur Merkezi'nde yapıldı. Divan üyelerinin seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Ardından başkan Ali Çetin kürsüye gelerek üyelere konuşma yaptı. Çetin kulübün mevcut borcunun 89 milyon lira olduğunu açıkladı.

Kongrede yönetim ve denetim kurulu raporları okunup onaylandı. Yeşil-siyahlı ekipte daha önce 4 Haziran'da yapılması planlanan çoğunluk sağlanamadığı için 16 Haziran'a ertelenen kongrede yine aday çıkmadı. Kongre seçim yapılamadan tamamlandı. Divan heyeti, başkanlık için adaylığını açıklayan kimse olmaması nedeniyle kongreyi sonlandırdı.

Olağan genel kurulun sona ermesinin ardından mevcut yönetimin göreve devam edeceği belirtildi. Mevcut yönetimin bir kez daha olağanüstü kongre kararı alabileceği ya da valinin kulübe kayyum atayabileceği ifade edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.