Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz yol ayrımında

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, hafta içinde yapacağı görüşmelerde kaynak bulamaması halinde olağanüstü genel kurula gitmeyi ve görevi devretmeyi düşündüğünü bildirdi.

Mehmet Uz, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 10 ay kadar önce göreve geldiklerini ve ilk günden beri içinde bulundukları zor şartları düzenli olarak paylaştıklarını belirtti.

Takımı bu sezon ligde tuttuklarını aktaran Mehmet Uz, şöyle dedi:

"İlk hedefimiz bu takımı ligde tutmak diye çıktığımız yolda, hedefi beğenmeyenlere derdimizi anlatmak için çok uğraş verdik. Koyduğumuz hedefi küçümseyip, bizi vizyonsuzlukla suçlayanlara hiç cevap vermedim. Bizi beğenmeyenler her gün konuştu ancak bizim onlara verecek bir cevabımız vardı, onun zamanı da ligde kaldığımız gündü. Çok şükür camiamızın desteğiyle cevabımızı konuşmadan, sadece hedefimizi tutturarak verdik."

"KISITLI BÜTÇEMİZLE EN İYİSİNİ YAPTIĞIMIZA İNANIYORUM"

Ligi maç başına 1,36 puan ortalaması ile 11. sırada tamamladıklarını belirten Mehmet Uz, şöyle konuştu:

"Son 2 haftaya kadar çetin bir mücadelenin yaşandığı ligde hedefine ulaşan takımların arasında olmak tüm yorgunluğumuza değdi. Bizden kat kat daha fazla para harcayan takımların bu lige nasıl veda ettiğini, bazılarının da son maçlarla ligde kaldığını hepimiz gördük. Kısıtlı bütçemizle en iyisini yaptığımıza inanıyorum. Mevcut şartlarda bu ligde kalabilmek belki şampiyonluktan da önemli. Çünkü bu takım bir alt lige düşseydi, nerelere gideceğini kestirmek zor değil. Mevcut durumda kalabilmek bile bazen geleceğinizi kurtarır."

"DESTEK BULABİLİRSEM DEVAM EDECEĞİM"

Sezon başında verdikleri sözü yerine getirdiklerini ancak mevcut koşullarda göreve devam etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Mehmet Uz, şöyle dedi:

"Bugüne kadar çok fedakarlıklar yaparak buralara geldik. Ancak bizim de bu yükü tek başımıza taşıma gücümüz kalmadı. Son günlerde destek alma konusunda yaptığım görüşmelerin istediğimiz şekilde sonuçlanmaması üzerine karar verme noktasına geldiğimi açıklamak istiyorum. Bu hafta içerisinde yapacağım görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde olağanüstü genel kurula gitmeyi ve aldığım emaneti geri vermeyi düşünüyorum. Denizlispor'u düşünmek ve bizden sonra geleceklere çalışma imkanı vermek için bu kararı almamın daha doğru olacağı düşüncesindeyim. Bugüne kadar görevden kaçmadım, bundan sonra da kaçacak değilim. Destek bulabilirsem devam edeceğim ancak destek bulamadığım takdirde kulübün önünü açmak için görevi devretme konusunda kararlı olduğumu tüm kamuoyunun bilmesini isterim."

Uz, futbolculara ödeme yapamamaları halinde 19 futbolcunun boşta kalabileceğini ve acilen 20 milyon liraya ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.