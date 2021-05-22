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Spor

Denizlispor'da bir ayrılık daha! Mesanovic de gitti

Süper Lig'de geride kalan sezonda küme düşme üzüntüsü yaşayan Yukatel Denizlispor'da Muris Mesanovic de takımdan ayrıldı.

DHA22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:08 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:08
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Sezon başında 1 yıllığına kadroya dahil edilen Boşnak forvetin eşyalarını toplayıp takıma veda ettiği öğrenildi. Denizlispor'da 36 lig 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan 30 yaşındaki oyuncu 1989 dakika süre alıp 6 gol attı, 2 de asist yaptı. Maddi krizleri bir türlü aşamayan ve haziran ayında kongreye gidecek olan Ege ekibinde kadro dağıldı. Denizlispor'da Mesanovic'in yanı sıra Ayman Ben Mohamed, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Mix Diskerud, Hasan Ayaroğlu, Hadi Sacko, Ahmed Yasin, Mathieu Dossevi, Ali Yavuz Kol, Rodallega, Mustafa Yumlu, Sagal ve Recep Niyaz takıma veda eden diğer futbolcular oldu.

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