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Spor

Denizlispor'da bir ayrılık daha! Özgür Çek...

Kadrosunda 6 oyuncu kalan Denizlispor'da Özgür Çek'in de kulüpten ayrılacağı belirtildi.

DHA23 Haziran 2021 Çarşamba 13:24 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 13:24
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Gelecek sezon TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Denizlispor, mali sorunlar nedeniyle kadrosunu koruyamadı. Yeşil-siyahlı ekipte sözleşmeleri sona eren ve alacakları ödenmeyen 17 futbolcu takımdan ayrıldı. Kadrosunda 6 oyuncu kalan yeşil-siyahlılarda Özgür Çek'in de kulüpten ayrılacağı belirtildi. Deneyimli futbolcunun alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçıran 30 yaşındaki sol bek 7 maçta forma giydi, gol veya asist üretemedi.

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