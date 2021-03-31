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Spor

Denizlispor'da bir ayrılık daha! Pantilimon...

Denizlispor'da Subotic, Aissati ve Tiago Lopes'ten sonra kaleci Pantilimon da parasını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrıldı.

DHA31 Mart 2021 Çarşamba 10:47 - Güncelleme: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:47
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da kaleci Costel Pantilimon da alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrıldı. Yeşil-siyahlılarda daha önce Neven Subotic, İsmail Aissati ve Tiago Lopes de aynı gerekçeyle takımdan ayrılırken, Pantilimon dünkü idmana katılmadı. Deneyimli file bekçisinin ödenmelerin yapılmaması nedeniyle rahatsızlık duyduğu, takımda forma giymek istemediği bu nedenle de şehirden ayrıldığı öğrenildi.

Pantilimon'un ödemelerde yaşanan sorunlar nedeniyle son dönemde ilk 11'de forma giymek istemediği ileri sürüldü. Yeşil-siyahlılarda Pantilimon ilk yarıda 1 numaralı file bekçisi olarak görev yapmış, sezonun ikinci yarısında son 9 lig maçında ise kaleyi Cenk Gönen korumuştu. Denizlispor yönetimi dün yaptığı yazılı açıklamada, Pantilimon'un gerekçe göstermeden antrenmana katılmadığını, kendilerine ulaşan izin ya da sözleşme feshinin de olmadığını açıklamıştı.

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