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Spor

Denizlispor'da Boluspor maçı öncesi 4 eksik

Spor Toto 1. Lig'de yarın deplasmanda Boluspor'a konuk olacak Denizlispor'da, sakatlıkları devam eden Djedje, Özer Özdemir ve Kevin Mayi ile cezalı olan Gökhan Süzen forma giyemeyecek.

DHA13 Ekim 2022 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Denizlispor'da Boluspor maçı öncesi 4 eksik
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Spor Toto 1. Lig'de son olarak evinde Pendikspor'a tek golle yenilip, 8 maç sonunda galibiyetsiz 2 puanla sonuncu sırada kalan Altaş Denizlispor, yarın deplasmanda Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Konuk Denizlispor'da sakatlıkları devam eden Djedje, Özer Özdemir ve Kevin Mayi ile cezalı olan Gökhan Süzen, Bolu deplasmanında forma giyemeyecek.

Henüz galibiyetle tanışamayan yeşil-siyahlıların teknik direktörü Mesut Bakkal, Boluspor karşısında mutlak 3 puan hedeflediklerini söyledi. Bakkal, "Artık kazanıp çıkışa geçmek zorundayız. Yeni bir sayfa açacağız. Alacağımız bir galibiyet bizi kendimize getirecek" dedi.

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