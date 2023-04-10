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Spor

Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da yeni teknik direktör Bülent Ertuğrul oldu. Yeşil-siyahlı ekip Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA10 Nisan 2023 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Denizlispor'da Bülent Ertuğrul dönemi
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

A. Denizlispor teknik yönetiminde hızlı gelişmeler yaşandı. Teknik Direktörü Kemal Kılıç ile yolların ayrıldığına dair açıklamadan dakikalar sonra yeni teknik direktörün ismi açıklandı

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada; "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Ertuğrul ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Bülent Ertuğrul'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.

Denizlispor ligde çıktığı 30 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 20 mağlubiyet alarak 17 puan ile 18. sırada yer alıyor.

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